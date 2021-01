Afghanistan | così i Talebani complicano la strada a Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di ridurre per ora la presenza delle truppe in, a causa del rifiuto deidi rispettare i termini concordati nell’accordo di pace con Washington. La dichiarazione – fatta da John Kirby, ammiraglio e nuovo segretario stampa del Pentagono – è importante perché inverte una posizione tenuta dalla presidenza Trump e disegna una realtà di cui si è più volte parlato. Isono tornati all’attacco, hanno ripreso sia azioni terroristiche che operazioni militari sul campo sorprendendo le (deboli) forze governative, anche con lo scopo di arrivare ai tavoli con più carte in mano e mettere pressioni sui negoziati in corso. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno negoziato un accordo con iche avrebbe introdotto un cessate il fuoco permanente e ridotto ...