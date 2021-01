Affidabilità dei saturimetri può dipendere dall’etnia (Di venerdì 29 gennaio 2021) saturimetri: quanto sono affidabili? Secondo uno studio pilota Usa pubblicato su NEJM esisterebbe una sorta di “bias etnico” nelle misurazioni La pandemia di Covid-19 ci ha portato a conoscere l’utilità di uno strumento finora ad uso esclusivo dei medici e del personale infermieristico ospedaliero: stiamo parlando del saturimetro (o pulsossimetro), uno strumento di facile utilizzo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021): quanto sono affidabili? Secondo uno studio pilota Usa pubblicato su NEJM esisterebbe una sorta di “bias etnico” nelle misurazioni La pandemia di Covid-19 ci ha portato a conoscere l’utilità di uno strumento finora ad uso esclusivo dei medici e del personale infermieristico ospedaliero: stiamo parlando del saturimetro (o pulsossimetro), uno strumento di facile utilizzo… L'articolo Corriere Nazionale.

akitale1 : Livello di affidabilità dei virgolettati di Francesca Gregorelli: Sono più affidabili le parole trascritte da un so… - ManuPalo67 : @fattoquotidiano @tobefreeforever @lucadecarolis @lucadecarolis AI AFFIDABILITA PARI A ZERO CMQ QUALSIASI COSA SCRI… - sanchez_strada : @musagete10 Sì in teoria, ma la Juve rischia a dar via dei centrali. Chiellini non da molte affidabilità fisiche.… - ChicoCayetano : RT @YesIKnowMyWay65: l'affidabilità dei #responsabili...#ConteTer - nabu65 : RT @YesIKnowMyWay65: l'affidabilità dei #responsabili...#ConteTer -

Ultime Notizie dalla rete : Affidabilità dei Governo: Amendola, 'se Renzi vuole costruire nuovo perimetro serve affidabilità' Affaritaliani.it