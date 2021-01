Affare fatto e a caro prezzo, Juventus: "18 milioni per Rovella". Tutti i dettagli dell'accordo col Genoa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Affare fatto. E a caro prezzo. Dopo l'ufficialità, la Juventus rivela anche i termini dell'accordo con il Genoa per "l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Rovella a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di euro pagabile in tre esercizi; tale valore di acquisto potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 20 milioni nel corso della durata contrattuale. Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al Genoa, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Insomma, 18 milioni pagabili in comode rate fino a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021). E a. Dopo l'ufficialità, larivela anche i terminicon ilper "l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolòa fronte di un corrispettivo di 18di euro pagabile in tre esercizi; tale valore di acquisto potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 20nel corsoa durata contrattuale. Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Insomma, 18pagabili in comode rate fino a un ...

