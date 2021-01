“Adesso basta!”. Amici, dramma amoroso nella scuola di Maria De Filippi: fan sconvolti: “Vi prego non lo fate!” (Di venerdì 29 gennaio 2021) È dramma amoroso nella scuola di Amici: Aka7even e Martina di Amici si sono lasciati? Nei daytime dei giorni scorsi era chiaro che fra i due fosse in atto una crisi, ma forse pochi avrebbero pensato che si sarebbe conclusa con una rottura. Oggi invece è successo proprio questo. Aka7even è stato di nuovo vittima della sua gelosia vedendo la sua fidanzata Martina passare del tempo con Raffaele. A infastidirlo molto è stato anche il fatto che Martina abbia dormito accanto a Raffaele, oltre a ridere e scherzare spesso con lui. Per Luca, questo il nome all’anagrafe del cantante, era una cosa molto grave. A questo punto il giovane ha deciso di confrontarsi con la ballerina, ma lei non era pronta a un chiarimento. Poco dopo però Martina ha parlato con Raffaele, quindi Aka è esploso. “Con lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Èdi: Aka7even e Martina disi sono lasciati? Nei daytime dei giorni scorsi era chiaro che fra i due fosse in atto una crisi, ma forse pochi avrebbero pensato che si sarebbe conclusa con una rottura. Oggi invece è successo proprio questo. Aka7even è stato di nuovo vittima della sua gelosia vedendo la sua fidanzata Martina passare del tempo con Raffaele. A infastidirlo molto è stato anche il fatto che Martina abbia dormito accanto a Raffaele, oltre a ridere e scherzare spesso con lui. Per Luca, questo il nome all’anagrafe del cantante, era una cosa molto grave. A questo punto il giovane ha deciso di confrontarsi con la ballerina, ma lei non era pronta a un chiarimento. Poco dopo però Martina ha parlato con Raffaele, quindi Aka è esploso. “Con lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso basta Litorale allagato L’ira del comitato "Adesso basta" LA NAZIONE LETTERA Nessuno pensa più ai cittadini

Circa un anno fa quando è iniziata la pandemia abbiamo creduto all'andrà tutto bene con tutte le nostre forze. Purtroppo non è andata così, anzi, sempre più problemi e complessità di tutti i tipi. Tut ...

Consultazioni flop: adesso si prepara a scendere in campo il mediatore Fico

Il presidente della Camera potrebbe provare a rimettere insieme i cocci della maggioranza. Sgarbo istituzionale di Conte: telefona a Renzi mentre il rivale sta per andare al Quirinale ...

