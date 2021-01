Activision Blizzard risponde alle accuse dei sindacati americani sulla questione inclusività (Di venerdì 29 gennaio 2021) Activision Blizzard recentemente è stata contattata dal sindacato americano AFL-CIO chiedendo di adottare una politica di assunzione che richiederebbe a ciascuna azienda di includere donne e persone di colore nel suo pool iniziale di potenziali candidati. La proposta è modellata sulla "Regola Rooney" nella National Football League. Adottata nel 2003, la regola richiedeva alle squadre della NFL di intervistare almeno un candidato non bianco per un lavoro di allenatore, successivamente estesa a donne e altri candidati emarginati. A quanto pare Activision si è lamentata di questa proposta e attraverso i suoi legali ha fatto sapere che la Regola Rooney era "impraticabile" per la società, sostenendo inoltre che questa proposta viola le linee guida della SEC. A fronte di questo report, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021)recentemente è stata contattata dal sindacato americano AFL-CIO chiedendo di adottare una politica di assunzione che richiederebbe a ciascuna azienda di includere donne e persone di colore nel suo pool iniziale di potenziali candidati. La proposta è modellata"Regola Rooney" nella National Football League. Adottata nel 2003, la regola richiedevasquadre della NFL di intervistare almeno un candidato non bianco per un lavoro dinatore, successivamente estesa a donne e altri candidati emarginati. A quanto paresi è lamentata di questa proposta e attraverso i suoi legali ha fatto sapere che la Regola Rooney era "impraticabile" per la società, sostenendo inoltre che questa proposta viola le linee guida della SEC. A fronte di questo report, ...

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzar risponde alle accuse dei sindacati sulla questione inclusività.