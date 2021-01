Aceh | Indonesia | frustati perché gay

CrostyGa : Ho trovato un altro paese dove #Renzi può andare a celebrare il rinascimento e la democrazia: è l'Indonesia! LGBT… - teukutajmahal : Just posted a photo @ Sigli, Aceh, Indonesia - CWB_NGO : @albertoinfelise Pancasila combatte il radicalismo. Aceh non tutta l'Indonesia. - CWB_NGO : @albertoinfelise La Provincia di Aceh, unica in Indonesia rivendica l'indipendenza a causa della presenza di gruppi… - kiara_rnc : @albertoinfelise Per la milionesima volta: Aceh è una provincia autonoma dell'#Indonesia , l'unica in cui si applic… -

Ultime Notizie dalla rete : Aceh Indonesia

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il caso nella provincia di, in. L'accusa? Non aver rispettato la legge islamicaLa provincia diè l'unica inche impone la fustigazione come punizione. .ABOVE: An individual enforces Shariah law with a cane Banda Aceh. Photo via Twitter. BANDA ACEH, Indonesia (AP) | Two men in Indonesia’s conservative Aceh province were publicly caned each 77 times ...Indonesia: Hundreds of Rohingya refugees reported missing from camp in Aceh | Video Ruptly ...