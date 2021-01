Aborto, un prete di Trapani: legge italiana come crimini dei nazisti (Di venerdì 29 gennaio 2021) La legge italiana sull’Aborto è come i crimini peggiori dei nazisti. E’ il senso delle parole di un prete di Trapani: Bruno De Cristofaro, della Congregazione “Serve del cuore immacolato di Maria. “Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Menghele, conosciuto come ‘l’angelo della morte’, un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lasull’peggiori dei. E’ il senso delle parole di undi: Bruno De Cristofaro, della Congregazione “Serve del cuore immacolato di Maria. “Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Menghele, conosciuto‘l’angelo della morte’, un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea

ilmattinodisici : Aborto, un prete di Trapani: legge italiana come crimini dei nazisti - AnsaSicilia : Aborto: prete Trapani, legge italiana come crimini Menghele. In un video postato su You tube per Giornata della mem… - NewSicilia : Il prete avrebbe rilasciato queste dichiarazioni nel corso di una diretta su YouTube in occasione della… - PressFutura : In un video pubblicato nella Giornata della Memoria della #Shoah (VIDEO) #FuturaPress #BrunoDeCristofaro #Menghele… - bernisilvy : RT @neXtquotidiano: Il prete che paragona l’Olocausto al diritto all’aborto – VIDEO -