Aborto, nelle Marche vietato prendere la pillola abortiva nei consultori (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo l’Umbria, un’altra regione italiana dice di no alla somministrazione della pillola abortiva RU486 in regime di day hospital. La decisione, arrivata al termine di uno scontroso tema in giunta regionale, ha ricevuto il sostegno di Fratelli d’Italia ed il forte disaccordo da parte del Pd. La questione è nata in giunta per via di una mozione presentata da Manuela Bora del Partito Democratico, che avrebbe denunciato come sul territorio marchigiano fossero solo 3 le strutture che permettessero la somministrazione della pillola abortiva, nello specifico tra i territori di Urbino e San benedetto del Tronto. Fdi: “Non possiamo essere sostituiti da altre etnie” La maggioranza, che è di centrodestra, ha ufficialmente preso posizione contro le direttive ministeriali, che prevedono che la pillola ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo l’Umbria, un’altra regione italiana dice di no alla somministrazione dellaRU486 in regime di day hospital. La decisione, arrivata al termine di uno scontroso tema in giunta regionale, ha ricevuto il sostegno di Fratelli d’Italia ed il forte disaccordo da parte del Pd. La questione è nata in giunta per via di una mozione presentata da Manuela Bora del Partito Democratico, che avrebbe denunciato come sul territorio marchigiano fossero solo 3 le strutture che permettessero la somministrazione della, nello specifico tra i territori di Urbino e San benedetto del Tronto. Fdi: “Non possiamo essere sostituiti da altre etnie” La maggioranza, che è di centrodestra, ha ufficialmente preso posizione contro le direttive ministeriali, che prevedono che la...

