**A.Saudita: Renzi, 'no diversivi, adesso si parla del futuro dell'Italia non dei sauditi** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Chi ha idee le porta al tavolo, come Italia viva. Chi non ne ha usa i diversivi". Lo dice Matteo Renzi in un breve video su Twitter. "Oggi il diversivo è la conferenza internazionale a Riad. Prendo l'impegno, sono pronto a discutere dei miei incarichi internazionali, delle mie idee sull'Arabia Saudita, su tutto. Ma lo facciamo una settimana dopo la crisi di governo. adesso è del futuro dell'Italia, non dei sauditi, che stiamo discutendo. Per questo parliamo di scuole, vaccini posti di lavoro, non di diversivi", spiega il leader di IV. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Chi ha idee le porta al tavolo, comeviva. Chi non ne ha usa i". Lo dice Matteoin un breve video su Twitter. "Oggi il diversivo è la conferenza internazionale a Riad. Prendo l'impegno, sono pronto a discutere dei miei incarichi internazionali,e mie idee sull'Arabia, su tutto. Ma lo facciamo una settimana dopo la crisi di governo.è del, non dei sauditi, che stiamo discutendo. Per questo parliamo di scuole, vaccini posti di lavoro, non di", spiega il leader di IV.

GassmanGassmann : ...dice cosetto, che in Arabia Saudita c’è un Rinascimento... si, vallo a ddi alle donne del posto, o parlane in ????… - Capezzone : Nota controcorrente: ci sono (almeno) mille motivi per criticare Renzi. Ma sconsiglio ai politici italiani di attac… - StefanoFeltri : +++Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco il video +++ Mentre @ItaliaViva va alle consu… - ellytundo : RT @Presa_Diretta: L'ITALIA BLOCCA LA VENDITA DELLE BOMBE PRODOTTE IN ITALIA ALL'ARABIA SAUDITA. #Presadiretta se ne era occupata a gennai… - MaximoMoggio : RT @soniabetz1: Travaglio a #tagada finalmente stanno parlando di Renzi e Arabia Saudita -