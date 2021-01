A.Saudita: De Carlo (M5S) posta fotomontaggio Renzi tra bombe, poi lo cancella (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Un fotomontaggio di Matteo Renzi versione principe Saudita, sullo sfondo una 'corona' di bombe. A postarlo su Facebook la deputata M5S Sabrina De Carlo, che pubblica un post in cui non lesina stoccate al leader di Iv. Poi però, forse complice la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio che invita ad abbassare i toni, la parlamentare grillina lascia il post ma cancella il fotomontaggio con Renzi protagonista, sostituendolo con una foto di bambini ritratti tra le macerie. "STOP ALL'EXPORT DI ARMI IN ARABIA Saudita! Mentre qualcuno si trovava a Riyad (Capitale dell'Arabia Saudita) a tenere conferenze per raccogliere fondi sfruttando la propria posizione - scrive la deputata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Undi Matteoversione principe, sullo sfondo una 'corona' di. Arlo su Facebook la deputata M5S Sabrina De, che pubblica un post in cui non lesina stoccate al leader di Iv. Poi però, forse complice la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio che invita ad abbassare i toni, la parlamentare grillina lascia il post mailconprotagonista, sostituendolo con una foto di bambini ritratti tra le macerie. "STOP ALL'EXPORT DI ARMI IN ARABIA! Mentre qualcuno si trovava a Riyad (Capitale dell'Arabia) a tenere conferenze per raccogliere fondi sfruttando la propria posizione - scrive la deputata ...

