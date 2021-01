A.Saudita: Calenda, 'Renzi? Immorale e pericoloso fare testimonial di un regime' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Ritengo inaccettabile che un senatore della repubblica pagato dai cittadini vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito della conferenza di Matteo Renzi in Arabia Saudita. "Prendere soldi da governi di paesi stranieri mentre eserciti ancora un'attività politica è inaccettabile. E sono per primi i liberali a doverlo dire con nettezza. Si tratta di una cosa semplicemente Immorale e pericolosa", aggiunge il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Ritengo inaccettabile che un senatore della repubblica pagato dai cittadini vada in giro per il mondo aildi regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi". Lo scrive su Twitter Carloa proposito della conferenza di Matteoin Arabia. "Prendere soldi da governi di paesi stranieri mentre eserciti ancora un'attività politica è inaccettabile. E sono per primi i liberali a doverlo dire con nettezza. Si tratta di una cosa semplicementee pericolosa", aggiunge il leader di Azione.

