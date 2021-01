**A.Saudita: Bellanova, 'Renzi? vorrei elenco politici invitati che hanno detto no...'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Chiederò a Renzi di venire da voi a parlare di queste questioni e chiarire ai cittadini". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7 a chi gli chiede della conferenza in Arabia Saudita di Matteo Renzi. E poi aggiunge: "vorrei avere un elenco dei rappresentanti politici italiani che hanno avuto richieste di andare a fare i relatori in altri Paesi, Arabia compresa, e che abbiano rifiutato". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Chiederò adi venire da voi a parlare di queste questioni e chiarire ai cittadini". Lo dice Teresaa Tagadà su La7 a chi gli chiede della conferenza in Arabiadi Matteo. E poi aggiunge: "avere undei rappresentantiitaliani cheavuto richieste di andare a fare i relatori in altri Paesi, Arabia compresa, e che abbiano rifiutato".

Capezzone : Nota controcorrente: ci sono (almeno) mille motivi per criticare Renzi. Ma sconsiglio ai politici italiani di attac… - StefanoFeltri : +++Renzi, l’intervista al principe saudita: celebra il regime, ecco il video +++ Mentre @ItaliaViva va alle consu… - LiaQuartapelle : Il governo ha revocato la licenza per l’export di bombe e missili a Emirati e Arabia Saudita coinvolti nella guerr… - RChiovenda : RT @MarcoRizzoPC: La sinistra’ -dopo l’incontro di #Renzi col principe saudita #Salman -sempre fustigatrice dei regimi dittatoriali non ha… - donyp00288476 : RT @scenarieconomic: Che bello. #Renzi 'Invidia' il costo del lavoro in Arabia Saudita, dove vige una sort di semi-schiavitù. La sindacalis… -