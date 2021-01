A Lukaku e Ibrahimovic un turno di squalifica. La Russa: “Il Festival di Sanremo non inviti Ibra” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, ha squalificato per una giornata gli attaccanti Zlatan Ibrahimovic (Milan) e Romelu Lukaku (Inter), dopo il derby di Coppa Italia di martediì scorso, vinto 2-1 dai nerazzurri. L’arbitro, dunque, non ha ascoltato frasi razziste pronunciate dallo svedese nei confronti dell’attaccante dell’Inter. Ora la Procura federale chiederà di acquisire il referto arbitrale per leggere tutti i dettagli del provvedimento. Dopodiché valuterà. La prova tv può essere richiesta in casi eccezionali dal Procuratore federale soltanto se manca qualcosa alla completezza dei referti di arbitro e ispettori. La Russa: “L’audience prevale su tutto, anche sulle frasi razziste” “La Rai dovrebbe invitare Ibrahimovic a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, hato per una giornata gli attaccanti Zlatan(Milan) e Romelu(Inter), dopo il derby di Coppa Italia di martediì scorso, vinto 2-1 dai nerazzurri. L’arbitro, dunque, non ha ascoltato frasi razziste pronunciate dallo svedese nei confronti dell’attaccante dell’Inter. Ora la Procura federale chiederà di acquisire il referto arbitrale per leggere tutti i dettagli del provvedimento. Dopodiché valuterà. La prova tv può essere richiesta in casi eccezionali dal Procuratore federale soltanto se manca qualcosa alla completezza dei referti di arbitro e ispettori. La: “L’audience prevale su tutto, anche sulle frasi razziste” “La Rai dovrebbe invitarea ...

