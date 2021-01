A due passi da Roma il Giardino di Ninfa, “il più bello del mondo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando si parla del Giardino di Ninfa, non è una frase fatta dire che la sua fama lo precede: nel 2019 è stato il New York Times a definirlo “il Giardino più bello del mondo”, mentre già dal 1976 è Oasi del WWF e dal 2000 era stato elevato a monumento naturalistico dalla Regione Lazio. Il Giardino di Ninfa si trova a due passi da Latina, in una zona che oggi appare in disparte rispetto alla centralità della grandi città ma che nell’antichità era un punto nevralgico per gli scambi commerciali, tanto che il passaggio comportava un dazio: nell’VIII secolo era un borgo pieno di vita e di ricchezza. La storia è passata dalle parti di Ninfa, a volte con mano leggera e altre con mano più pesante: il suo dominio faceva gola a molti ed ha ... Leggi su funweek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando si parla deldi, non è una frase fatta dire che la sua fama lo precede: nel 2019 è stato il New York Times a definirlo “ilpiùdel”, mentre già dal 1976 è Oasi del WWF e dal 2000 era stato elevato a monumento naturalistico dalla Regione Lazio. Ildisi trova a dueda Latina, in una zona che oggi appare in disparte rispetto alla centralità della grandi città ma che nell’antichità era un punto nevralgico per gli scambi commerciali, tanto che il passaggio comportava un dazio: nell’VIII secolo era un borgo pieno di vita e di ricchezza. La storia è passata dalle parti di, a volte con mano leggera e altre con mano più pesante: il suo dominio faceva gola a molti ed ha ...

