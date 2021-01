A Bergamo 6 casi di variante Covid inglese: attesa per 2 test su quella brasiliana (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sei casi già individuati e isolati di variante inglese e due possibili casi di variante brasiliana per i quali si attende il responso da parte del San Matteo di Pavia: l’Ats di Bergamo tiene alta la guardia sulla diffusione del Covid nella nostra provincia e, grazie alla collaborazione con i cosiddetti laboratori di secondo livello, è stata in grado di intercettare anche persone portatrici delle varianti. Ma cosa si intende quando si parla di “variante” del Covid? A spiegarlo è Lucia Antonioli, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Bergamo: “Semplificando, è il codice genetico del virus, l’Rna, che ha subito delle modifiche. Esattamente come per il Dna umano, l’Rna di un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Seigià individuati e isolati die due possibilidiper i quali si attende il responso da parte del San Matteo di Pavia: l’Ats ditiene alta la guardia sulla diffusione delnella nostra provincia e, grazie alla collaborazione con i cosiddetti laboratori di secondo livello, è stata in grado di intercettare anche persone portatrici delle varianti. Ma cosa si intende quando si parla di “” del? A spiegarlo è Lucia Antonioli, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats: “Semplificando, è il codice genetico del virus, l’Rna, che ha subito delle modifiche. Esattamente come per il Dna umano, l’Rna di un ...

