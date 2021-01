500 dollari per “abbuffarsi” di Netflix e pizza: ecco l’offerta di un sito americano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Guardare serie su Netflix e consumare pizza consegnata a domicilio per un lauto compenso: la proposta singolare del sito americano BonusFinder. Il sito americano BonusFinder offre un lauto compenso a chi sarà disposto a guardare serie su Netflix e consumare pizza consegnata a domicilio. Le iscrizioni, che scadono il 12 febbraio alle 3 di notte (ora italiana), sono aperte a tutti gli adulti di almeno 21 anni residenti negli Stati Uniti e in Canada, con la possibilità aggiuntiva per un partecipante che non vive in nessuno dei due paesi, a causa dell'interesse internazionale suscitato dalla campagna promozionale. Per iscriversi basta compilare un apposito form presente sul sito. Cosa comporta esattamente quello che dovrà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Guardare serie sue consumareconsegnata a domicilio per un lauto compenso: la proposta singolare delBonusFinder. IlBonusFinder offre un lauto compenso a chi sarà disposto a guardare serie sue consumareconsegnata a domicilio. Le iscrizioni, che scadono il 12 febbraio alle 3 di notte (ora italiana), sono aperte a tutti gli adulti di almeno 21 anni residenti negli Stati Uniti e in Canada, con la possibilità aggiuntiva per un partecipante che non vive in nessuno dei due paesi, a causa dell'interesse internazionale suscitato dalla campagna promozionale. Per iscriversi basta compilare un appoform presente sul. Cosa comporta esattamente quello che dovrà ...

