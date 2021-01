29 gennaio: in FVG su 6.817 tamponi molecolari sono rilevati 393 nuovi contagi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,76%. sono inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 164 casi (6,27%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiungono due avvenuti il 13 e il 18 gennaio 2021. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 e quelli in altri reparti a 605. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.364, con la seguente suddivisione territoriale: 541 a Trieste, 1.137 a Udine, 530 a Pordenone e 156 a Gorizia. I totalmente guariti sono 51.456, i ... Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.817stati393con una percentuale di positività del 5,76%.inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati164 casi (6,27%). I decessi registrati16, ai quali si aggiungono due avvenuti il 13 e il 182021. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 e quelli in altri reparti a 605. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.364, con la seguente suddivisione territoriale: 541 a Trieste, 1.137 a Udine, 530 a Pordenone e 156 a Gorizia. I totalmente guariti51.456, i ...

