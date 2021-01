15enne tenta il suicido per una sfida estrema (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ancora una sconvolgente sfida estrema che mette a repentaglio le vite di bambini ed adolescenti. Stavolta, per fortuna, si è trattato di una tragedia sfiorata ma evitata. La giovane, che stava attraversando forse un momento di solitudine, trova conforto in un estraneo conosciuto su instagram: “L’apostolo di dio”. Questa persona instaura con lei un rapporto di amicizia, conquista la fiducia della giovane. Inizia quindi a chiederle delle “prove di lealtà”. All’inizio prove non pericolose, anche se sicuramente biasimabili: marinare la scuola, rubare soldi ai genitori. Poi chiedeva una foto come prova. La mamma però, notava qualcosa di strano nei comportamenti tenuti dalla ragazzina negli ultimi tempi, e così, quando la vede uscire dal loro appartamento, la segue su per le scale fino al terrazzo dell’edificio. La ragazzina stava per gettarsi di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ancora una sconvolgenteche mette a repentaglio le vite di bambini ed adolescenti. Stavolta, per fortuna, si è trattato di una tragedia sfiorata ma evitata. La giovane, che stava attraversando forse un momento di solitudine, trova conforto in un estraneo conosciuto su instagram: “L’apostolo di dio”. Questa persona instaura con lei un rapporto di amicizia, conquista la fiducia della giovane. Inizia quindi a chiederle delle “prove di lealtà”. All’inizio prove non pericolose, anche se sicuramente biasimabili: marinare la scuola, rubare soldi ai genitori. Poi chiedeva una foto come prova. La mamma però, notava qualcosa di strano nei comportamenti tenuti dalla ragazzina negli ultimi tempi, e così, quando la vede uscire dal loro appartamento, la segue su per le scale fino al terrazzo dell’edificio. La ragazzina stava per gettarsi di ...

QuotidianPost : 15enne tenta il suicido per una sfida estrema - puntomagazine : Denunciato dagli agenti di Polizia anche un 15enne per truffa aggravata #news #Polizia #Furto #Truffa - tusciaweb : 15enne tenta il suicidio per una sfida social, salvata sul tetto Roma - Sarebbe salita sul tetto pronta a gettarsi… - Qupik : Roma, 15enne tenta suicidio per una sfida social: «Ucciditi, lo dice l’apostolo». Salvata sul tetto -

Ultime Notizie dalla rete : 15enne tenta Berlino, cuoco italiano di 30 anni trovato morto: giallo sulle cause Il Messaggero 15enne tenta il suicido per una sfida estrema

La donna riesce appena in tempo a fermare la figlia, che alla fine decide di raccontare tutto alla mamma. Ora la 15enne si trova ricoverata al reparto di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù.

NAPOLI. Tentato furto di una bici elettrica: interviene la Polizia

Chiaia: tenta il furto di una bicicletta elettrica, arrestato. Truffa un’anziana, un minore denunciato. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del t ...

La donna riesce appena in tempo a fermare la figlia, che alla fine decide di raccontare tutto alla mamma. Ora la 15enne si trova ricoverata al reparto di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù.Chiaia: tenta il furto di una bicicletta elettrica, arrestato. Truffa un’anziana, un minore denunciato. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del t ...