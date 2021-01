Zuckerberg | “Facebook non suggerirà più gruppi politici”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il numero uno di, Mark, ha dichiarato che la piattaforma social nonper lungo tempoai propri utenti. STATI UNITI –, attraverso il proprio fondatore, non raccomanderà più agli utentidi tipo politico. Il patron Markha infatti annunciato: “Intendiamo mantenere icivici eal di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale“. L’obiettivo è quello di ridurre i contenutinei principali feed di notizie degli utenti “per abbassare la temperatura e scoraggiare conversazioni divisive“. La disposizione è già valida negli Stati Uniti e sarà estesa al resto del mondo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg Facebook

Lo ha annunciato Mark Zuckerberg, nell’ottica di «abbassare la temperatura e scoraggiare conversazioni divisive». E intanto, secondo un’esclusiva di Recode/Vox, con la sua fondazione sta per creare un ...Il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ha dichiarato che la piattaforma social non suggerirà per lungo tempo gruppi ...