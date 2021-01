Zuckerberg dice basta ai suggerimenti che Facebook fa alle pagine politiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’argomento è stato controverso, anzi per un periodo di tempo è stato un vero e proprio ago della bilancia. Dopo che Facebook, circa un anno e mezzo fa, aveva rivendicato il diritto della piattaforma di esprimersi sui contenuti politici, anche quelli più controversi, aveva deciso – visto l’inasprirsi della polarizzazione degli utenti – di sospendere i suggerimenti delle pagine politiche e di quelle dei gruppi civici in vista delle elezioni americane del novembre 2020. Poi, però, la piattaforma di Mark Zuckerberg aveva ripreso: le pagine politiche su Facebook erano tornate tra i contenuti suggeriti. LEGGI ANCHE > Dopo il blocco di TikTok, il Garante della privacy apre un fascicolo anche su Facebook e Instagram ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’argomento è stato controverso, anzi per un periodo di tempo è stato un vero e proprio ago della bilancia. Dopo che, circa un anno e mezzo fa, aveva rivendicato il diritto della piattaforma di esprimersi sui contenuti politici, anche quelli più controversi, aveva deciso – visto l’inasprirsi della polarizzazione degli utenti – di sospendere idellee di quelle dei gruppi civici in vista delle elezioni americane del novembre 2020. Poi, però, la piattaforma di Markaveva ripreso: lesuerano tornate tra i contenuti suggeriti. LEGGI ANCHE > Dopo il blocco di TikTok, il Garante della privacy apre un fascicolo anche sue Instagram ...

L’intervento del ceo del gruppo social in occasione della presentazione della trimestrale (29 miliardi di profitti): «Abbiamo smesso di farlo negli Stati Uniti e ora intendiamo estendere questa regola ...

