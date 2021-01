Zona rosso scuro Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Bolzano: nuova mappa Covid Ue. Regioni in rivolta: «Vergognoso» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, e in più la provincia autonoma di Bolzano: sono le Regioni italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 pubblicata dal... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 28 gennaio 2021)Venezia Giulia, e in più la provincia autonoma di: sono leitaliane innelladei contagi da-19 pubblicata dal...

mrosamalisan : RT @zaiapresidente: ?? All'Europa, che ci mette in zona rosso scuro sulla base di dati invalidi, dico solo che è ora di finirla di considera… - inews__24 : ?Anche l'Unione Europea adotta il sistema a fasce ??Tre regioni italiane in zona rosso scuro, i dettagli #COVID19… - FerrarinNicol : RT @zaiapresidente: ?? All'Europa, che ci mette in zona rosso scuro sulla base di dati invalidi, dico solo che è ora di finirla di considera… - ninda1952 : RT @v33Redazione: UE: L’Alto Adige zona rosso scuro - p0stpunk : Ma che è mo la zona rosso scuro? -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rosso Zona rosso scuro Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Bolzano: nuova mappa Covid Ue. Regioni in rivolta: «Vergognoso» Il Messaggero Lombardia in zona rossa per errore, Confcommercio e Confartigianato chiedono il calcolo dei danni

È l’appello che arriva dal presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri che chiede “il risarcimento rapido delle imprese per i danni subiti dall’errata valutazione della zona rossa. “Il ritorno in ...

Covid e restrizioni, gli estetisti ricorrono al Tar: «Parrucchieri aperti, noi no: il nuovo dpcm è sessista»

Parrucchieri e barbieri sì, estetisti no. Gli ultimi Dpcm varati dal governo dispongono la chiusura in zona rossa dei centri estetici, mentre danno la possibilità ai parrucchieri di aprire i loro ...

È l’appello che arriva dal presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri che chiede “il risarcimento rapido delle imprese per i danni subiti dall’errata valutazione della zona rossa. “Il ritorno in ...Parrucchieri e barbieri sì, estetisti no. Gli ultimi Dpcm varati dal governo dispongono la chiusura in zona rossa dei centri estetici, mentre danno la possibilità ai parrucchieri di aprire i loro ...