Zingaretti al Quirinale: facciamo il Conte ter con chi ci sta. E offre in cambio una nuova legge elettorale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicola Zingaretti guida al delegazione del Pd al Quirinale e all'uscita esprime la sua preferenza per un terzo mandato a Giuseppe Conte. Quello del leader Pd dinanzi ai cronisti è stato un resoconto brevissimo e teso. Dopo il quale Zingaretti non ha voluto rispondere alle domande e ha lasciato il Colle senza fare altre dichiarazioni. Zingaretti: terzo mandato a Conte Zingaretti ha detto che secondo il Pd l'avere aperto la crisi resta un atto irresponsabile. "Auspichiamo una rapida soluzione – ha aggiunto – e abbiamo suggerito di conferire l'incarico a Giuseppe Conte che si è confermato punto di sintesi e di equilibrio. Il nuovo governo – ha continuato – deve contare su un'ampia e solida base parlamentare e che si impegni nella missione di un ...

