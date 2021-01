Zaccagni-Napoli | è fatta! Tutti i dettagli dell' affaree il nome Benitez resta sullo sfondo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Colpo in prospettiva degli azzurri, in attesa di sapere chi siederà sulla panchina attualmente di Gattuso.

CorSport : #Zaccagni al #Napoli, è fatta. Resta l'ombra di #Benitez - UgoBaroni : RT @CorSport: #Zaccagni al #Napoli, è fatta. Resta l'ombra di #Benitez - rog3rismo : Zaccagni al Napoli Vita rovinata - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI – Venerato: 'Lo spogliatoio del Napoli è con Gattuso, De Laurentiis nel dopocena ha ribadito la fiducia all'allenat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI – Venerato: 'Lo spogliatoio del Napoli è con Gattuso, De Laurentiis nel dopocena ha ribadito la fiducia all'allenat… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccagni Napoli

Un gol e un assist forniti nello scontro diretto sono stati probabilmente l'ultimo biglietto da visita per convincere il Napoli a puntare su Mattia Zaccagni. Il centrocampista offensivo del Verona, en ...E' stato un mese di gennaio frenetico in casa Napoli, sia per i deludenti risultati ottenuti dagli azzurri sul campo, sia per i ...