Wurzburger Kickers-Fortuna Dusseldorf venerdì | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Credere nelle proprie forze è una risorsa estremamente preziosa in una battaglia per evitare la retrocessione. La suddetta convinzione potrebbe aver sofferto enormemente nel caso dei Würzburger. Nonostante una buona partita in trasferta contro l’Erzgebirge Aue, e un vantaggio per 1-0 fino all’ultimo quarto d’ora, sono rimasti a mani vuote dopo il fischio finale, perdendo InfoBetting: Scommesse Sportive e