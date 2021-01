WhatsApp, arriva nelle auto di tutti: novità pazzesca (Di giovedì 28 gennaio 2021) WhatsApp è pronta ad arrivare anche nelle vostre auto insieme ad altre due applicazioni. Andiamo a vedere qual è la novità che sta stupendo tutti. Tantissime novità per WhatsApp anche in questo anno nuovo, con l’applicazione pronta ad arrivare nelle auto di tutti. Infatti nel 2020 abbiamo visto le più grandi novità sul colosso di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)è pronta adre anchevostreinsieme ad altre due applicazioni. Andiamo a vedere qual è lache sta stupendo. Tantissimeperanche in questo anno nuovo, con l’applicazione pronta adredi. Infatti nel 2020 abbiamo visto le più grandisul colosso di L'articolo proviene da Inews.it.

donotdestroyme_ : RT @francycognato: MARLEY è un dolcissimo cucciolone di 10 mesi Guardate come è bello! Eppure nessuno lo vuole?? Si trova a Palermo ma arriv… - iaia61 : RT @francycognato: MARLEY è un dolcissimo cucciolone di 10 mesi Guardate come è bello! Eppure nessuno lo vuole?? Si trova a Palermo ma arriv… - BSorato1 : RT @francycognato: MARLEY è un dolcissimo cucciolone di 10 mesi Guardate come è bello! Eppure nessuno lo vuole?? Si trova a Palermo ma arriv… - girasol44247939 : RT @Luca_15_5: Cucciola due mesi, futura taglia media, meticcio; è in stallo e cerca una famiglia Si trova a Catania e arriva in provinci… - Nick_Karter_ : RT @francycognato: MARLEY è un dolcissimo cucciolone di 10 mesi Guardate come è bello! Eppure nessuno lo vuole?? Si trova a Palermo ma arriv… -