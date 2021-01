WandaVision: una clip del quarto episodio regala interessanti anticipazioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una clip della quarta puntata di WandaVision svela qualche anticipazione riguardante la storia di Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris. WandaVision tornerà sugli schermi di Disney+ domani con il quarto episodio della serie e una clip regala delle interessanti anticipazioni. Il video mostra infatti Monica Rambeau, che lavora per S.W.O.R.D., osservare il campo di energia che circonda la città di Westfield, mentre Jimmy la avvisa di stare attenta. Il video dà poi spazio a qualche altra breve scena di quello che accade all'esterno della dimensione in cui si trova Scarlet Witch. La clip di WandaVision anticipa quindi che gli spettatori potranno scoprire qualche dettaglio in più riguardante la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unadella quarta puntata disvela qualche anticipazione riguardante la storia di Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris.tornerà sugli schermi di Disney+ domani con ildella serie e unadelle. Il video mostra infatti Monica Rambeau, che lavora per S.W.O.R.D., osservare il campo di energia che circonda la città di Westfield, mentre Jimmy la avvisa di stare attenta. Il video dà poi spazio a qualche altra breve scena di quello che accade all'esterno della dimensione in cui si trova Scarlet Witch. Ladianticipa quindi che gli spettatori potranno scoprire qualche dettaglio in più riguardante la ...

