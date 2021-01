Walter Zenga entrerà al GF Vip, il portiere ha accettato l’incontro con il figlio: cosa c’è da aspettarsi (Di giovedì 28 gennaio 2021) È ufficiale: Walter Zenga entrerà al GF Vip 5 nell’appuntamento serale di venerdì 29 gennaio 2021. Un incontro atteso da più parti quello tra l’ex portiere nerazzurro e il figlio Andrea, già protagonista di Temptation Island Vip nella sua prima edizione. I rapporti – non rapporti – con l’allenatore erano già venuti fuori a quel tempo, ma la natura del reality incentrata sui sentimenti di coppia dei partecipanti non aveva dato modo di approfondire la questione. Diversa la situazione all’interno del Grande Fratello. Leggi anche >> Walter Zenga, piccato sui social dopo le parole del figlio Andrea: «Parla della mia vita quando…» Walter Zenga al GF Vip, attesissimo dal pubblico l’incontro con ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) È ufficiale:al GF Vip 5 nell’appuntamento serale di venerdì 29 gennaio 2021. Un incontro atteso da più parti quello tra l’exnerazzurro e ilAndrea, già protagonista di Temptation Island Vip nella sua prima edizione. I rapporti – non rapporti – con l’allenatore erano già venuti fuori a quel tempo, ma la natura del reality incentrata sui sentimenti di coppia dei partecipanti non aveva dato modo di approfondire la questione. Diversa la situazione all’interno del Grande Fratello. Leggi anche >>, piccato sui social dopo le parole delAndrea: «Parla della mia vita quando…»al GF Vip, attesissimo dal pubblicocon ...

