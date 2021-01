Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio travolge Trento nel recupero e rafforza il sesto posto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Busto Arsizio ha sconfitto Trento per 3-0 (25-14; 25-16; 25-19) nel recupero della 16ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Schiacciante vittoria delle Farfalle in trasferta, capaci così di infilare il quarto successo consecutivo e di rafforzare il sesto posto in classifica (+9 su Cuneo a parità di incontri disputati, -3 da Scandicci con una partita giocata in più). Le dolomitiche, al secondo ko di fila, restano ottave a -10 dalle lombarde, ma hanno anche giocato tre partite in meno. Busto Arsizio è stata assoluta padrona del campo e ha dominato tutti i parziali fin dalle battute iniziali, spinta dalle attaccanti Alexa Gray (16 punti) e Camilla Mingardi (14 punti, 3 muri). Da ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-14; 25-16; 25-19) neldella 16ma giornata dellaA1 di. Schiacciante vittoria delle Farfalle in trasferta, capaci così di infilare il quarto successo consecutivo e dire ilin classifica (+9 su Cuneo a parità di incontri disputati, -3 da Scandicci con una partita giocata in più). Le dolomitiche, al secondo ko di fila, restano ottave a -10 dalle lombarde, ma hanno anche giocato tre partite in meno.è stata assoluta padrona del campo e ha dominato tutti i parziali fin dalle battute iniziali, spinta dalle attaccanti Alexa Gray (16 punti) e Camilla Mingardi (14 punti, 3 muri). Da ...

