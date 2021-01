Volkswagen - Germania | a febbraio produzione ridotta per mancanza di semiconduttori

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La scarsa disponibilità dicontinua ad avere conseguenze sulle attività produttive dellain. L'azienda tedesca ha annunciato di aver presentato un'istanza per accedere alle indennità per il lavoro a tempo ridotto in alcuni suoi impianti per tutto il mese di. Si tratta, in sostanza, del ricorso a uno strumento simile alla cassa integrazione ordinaria italiana. A essere coinvolto, per alcuni giorni del mese prossimo, sarà soprattutto lo storico complesso produttivo di Wolfsburg, già da settimane alle prese con frequenti colli di bottiglia nelle forniture di microprocessori, che hanno ridotto le attività di assemblaggio di diverse linee di prodotto. Le altre fabbriche. L'istanza è stata presentata, tra l'altro, anche per le fabbriche di componentistica di Kassel e Brunswick, ma ...