“Vita in vendita” è il nuovo videoclip di Forty M.C.! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di Forty M.C., rapper salernitano classe ‘88, intitolato Vita in vendita, con la collaborazione sul ritornello di Chiara Bettiga. “Vita in vendita è uno storytelling che racconta lo sbandamento emotivo di una ragazza di buona famiglia che, essendo influenzata dal richiamo del vizio, inizia a vendere il proprio corpo in cambio di beni materiali e non come esigenza, ma per ribellarsi nei confronti dei propri genitori. Il brano è un susseguirsi di emozioni contrastanti e viscerali, di colpi di scena che porteranno alla consapevolezza e alla redenzione della ragazza.” – Forty M.C.Il brano è quindi la rappresentazione di un complesso e sofferto spaccato di Vita in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da oggi è disponibile su YouTube ildelsingolo diM.C., rapper salernitano classe ‘88, intitolatoin, con la collaborazione sul ritornello di Chiara Bettiga. “inè uno storytelling che racconta lo sbandamento emotivo di una ragazza di buona famiglia che, essendo influenzata dal richiamo del vizio, inizia a vendere il proprio corpo in cambio di beni materiali e non come esigenza, ma per ribellarsi nei confronti dei propri genitori. Il brano è un susseguirsi di emozioni contrastanti e viscerali, di colpi di scena che porteranno alla consapevolezza e alla redenzione della ragazza.” –M.C.Il brano è quindi la rappresentazione di un complesso e sofferto spaccato diin ...

forummediaset : Un uomo chiede di ottenere la sua quota di eredità attraverso la messa in vendita della casa di famiglia. Ma il fr… - hagakure_jfp : Ormai i #Responsabili vanno e vengono, in vendita o in prestito. Al pomeriggio sono convinti di salvare il Paese e… - verd44766903 : RT @HankChi18312342: La regina Elisabetta ha messo in vendita un infuso di #cannabis (ed è un successo) ?@pdnetwork? ?@Mov5Stelle? ?@liberi… - CannabisLegion : RT @HankChi18312342: La regina Elisabetta ha messo in vendita un infuso di #cannabis (ed è un successo) ?@pdnetwork? ?@Mov5Stelle? ?@liberi… - 4Tchat : RT @HankChi18312342: La regina Elisabetta ha messo in vendita un infuso di #cannabis (ed è un successo) ?@pdnetwork? ?@Mov5Stelle? ?@liberi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita vendita "Vita in vendita" è il nuovo videoclip di Forty M.C.! | Belli e in Salute Belli e in Salute “Vita in vendita” è il nuovo videoclip di Forty M.C.!

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di Forty M.C., rapper salernitano classe ‘88, intitolato Vita in vendita, con la ...

VLF Force 1: l’unica roadster prodotta è in vendita

La one-off VLF Force 1 roadster prodotta da VLF Automotive è in cerca di una nuova casa e si presenta in ottime condizioni.

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di Forty M.C., rapper salernitano classe ‘88, intitolato Vita in vendita, con la ...La one-off VLF Force 1 roadster prodotta da VLF Automotive è in cerca di una nuova casa e si presenta in ottime condizioni.