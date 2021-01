Violenza del Meteo precoce. In genere succede in Primavera. Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci troviamo in Turchia, da queste parti si sono appena verificati temporali violentissimi, più tipici dell’autunno e di alcune situazioni primaverili. I temporali sono stati accompagnati da eccezionale attività elettrica, e soprattutto violenti nubifragi, vento così forte da superare ampiamente i 100 km/h. Sono stati temporali di forte intensità, che per concretizzarsi necessitano di energia, di contrasti termici che in gennaio dovrebbe essere insufficiente. C’è da chiedersi che frequenza di tali fenomeni avremo tra due, tre mesi, quando si fanno sentire maggiormente i contrasti termici. Il Video Meteo mostra gli effetti del forte temporale avvenuto ad Antalya, nel sud della Turchia. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci troviamo in Turchia, da queste parti si sono appena verificati temporali violentissimi, più tipici dell’autunno e di alcune situazioni primaverili. I temporali sono stati accompagnati da eccezionale attività elettrica, e soprattutto violenti nubifragi, vento così forte da superare ampiamente i 100 km/h. Sono stati temporali di forte intensità, che per concretizzarsi necessitano di energia, di contrasti termici che in gennaio dovrebbe essere insufficiente. C’è da chiedersi che frequenza di tali fenomeni avremo tra due, tre mesi, quando si fanno sentire maggiormente i contrasti termici. Ilmostra gli effetti del forte temporale avvenuto ad Antalya, nel sud della Turchia. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.

TeresaBellanova : #27gennaio, #GiornatadellaMemoria. Una giornata di ricordo e di monito. Ribadiamo con forza il nostro impegno cont… - AlessiaMorani : L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede a… - amnestyitalia : #Russia Il 23 gennaio la polizia ha represso con violenza le proteste pacifiche contro l’arresto di Navalny e contr… - dirittoantidisc : Con la sentenza numero 1 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato il #patrociniogratuito per le vittime di re… - antobon2 : RT @feltrinellied: In '1984' George Orwell mette in guardia il lettore dalle derive e dalle assurdità dei totalitarismi – con il loro dispr… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza del Violenza e molestie sul lavoro: ratificata la Convenzione di Ginevra Ipsoa Musica, il ritorno di Michele Bravi col nuovo album "La Geografia del buio"

Solo qualche ora di attesa. Da domani, venerdì 29 gennaio 2021 , “ La Geografia del Buio” , il nuovo concept album di Michele ...

‘I luoghi delle donne’, 9 i progetti vincitori del bando della Regione Lazio

ROMA – Sono nove i progetti vincitori del bando della Regione Lazio ‘I luoghi delle donne’ annunciati stamattina dall’assessora alle Pari Opportunità e Turismo Giovanna Pugliese, per un finanziamento ...

Solo qualche ora di attesa. Da domani, venerdì 29 gennaio 2021 , “ La Geografia del Buio” , il nuovo concept album di Michele ...ROMA – Sono nove i progetti vincitori del bando della Regione Lazio ‘I luoghi delle donne’ annunciati stamattina dall’assessora alle Pari Opportunità e Turismo Giovanna Pugliese, per un finanziamento ...