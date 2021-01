Vincitori e vinti dell’operazione GameStop: ecco come un gruppo di investitori amatoriali ha beffato Wall Street (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una bravata di ragazzini, il potere dei social o una strategia pianificata nei dettagli? Dietro alla crescita vertiginosa delle azioni di GameStop c’è un po’ di tutto. Ieri, l’azienda statunitense specializzata nella vendita di videogiochi ha visto schizzare il valore delle sue azioni oltre i 300 dollari, quando solo ad agosto il prezzo era sotto i 5 dollari. Dietro al successo, inaspettato, dell’azienda texana non ci sono però gli imprevisti del mercato finanziario. Ma un forum sulla pagina di Reddit dedicato a investitori amatoriali. Il gruppo Wall Street Bets, che conta oltre 2 milioni di membri, già nel 2019, quando GameStop era già in crisi, dopo aver subito diverse perdite, aveva deciso di sostenere l’azienda, nella convinzione che esistessero delle opportunità ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una bravata di ragazzini, il potere dei social o una strategia pianificata nei dettagli? Dietro alla crescita vertiginosa delle azioni dic’è un po’ di tutto. Ieri, l’azienda statunitense specializzata nella vendita di videogiochi ha visto schizzare il valore delle sue azioni oltre i 300 dollari, quando solo ad agosto il prezzo era sotto i 5 dollari. Dietro al successo, inaspettato, dell’azienda texana non ci sono però gli imprevisti del mercato finanziario. Ma un forum sulla pagina di Reddit dedicato a. IlBets, che conta oltre 2 milioni di membri, già nel 2019, quandoera già in crisi, dopo aver subito diverse perdite, aveva deciso di sostenere l’azienda, nella convinzione che esistessero delle opportunità ...

