Villa Ada | approvato progetto per riforestazione

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – La Giunta di Roma Capitale, attraverso una recente delibera, ha destinato 435mila euro per ladel Parco diAda. Un programma d’intervento che riguarda tre diverse aree: Monte Antenne, la sughereta e il declivio verso il lago superiore (alle pendici del colle Cavalle Madri). Ilrientra tra quelli approvati nel Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale. Una rosa di azioni, decise insieme ai cittadini, da realizzare su tutto il territorio comunale attraverso l’utilizzo di 20 milioni di euro. Nell’ambito di questa iniziativa, per il Municipio II, in risposta alla forte richiesta delle associazioni e dei comitati, si e’ scelto di intervenire sugli alberi diAda che, nel corso degli ultimi anni, avevano subito un processo di impoverimento. Fenomeno dovuto sia alla vetusta’ delle ...