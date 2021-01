Videogiochi e donne nell' industria italiana | Nintendo e IIDEA danno voce alle sviluppatrici indipendenti

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono oltre 17 milioni gli italiani che videogiocano: si tratta del 39% della popolazione compresa tra i 6 e i 64 anni. Sono i dati di, l'Associazione che rappresenta l'deiin Italia, dal Rapporto Annuale "Iin Italia nel 2019", un bilancio che si aggiornerà a breve con la nuova edizione dedicata al 2020, ma che da ormai quattro anni riporta una costante crescita nel numero di giocatori nel Bel Paese. Una tendenza che dimostra come isi stiano sempre più affermando come fenomeno di massa. Merito sicuramente di veri e propri blockbuster che hanno fatto parlare di sé e dell'in generale in questi ultimi anni, trasformando il videogame da oggetto del divertimento per una porzione di appassionati, a tema di profonda attualità, ...