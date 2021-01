Video su TikTok con sfida estrema, influencer accusata di istigazione al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) influencer accusata di istigazione al suicidio dopo la pubblicazione di un Video su TikTok con una sfida estrema. ROMA – Una influencer è stata accusata di istigazione al suicidio dopo la pubblicazione di un Video su TikTok con una sfida estrema. L’indagine è partita dalla Procura di Firenze che ha rintracciato la persona che ha pubblicato il filmato. Si tratta di una donna di 48 anni, madre di una bambina, originaria della provincia di Siracusa. Il magistrato ha emesso un provvedimento urgente di perquisizione e il sequestro degli account social per verificare meglio la dinamica di quanto successo. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)dialdopo la pubblicazione di unsucon una. ROMA – Unaè statadialdopo la pubblicazione di unsucon una. L’indagine è partita dalla Procura di Firenze che ha rintracciato la persona che ha pubblicato il filmato. Si tratta di una donna di 48 anni, madre di una bambina, originaria della provincia di Siracusa. Il magistrato ha emesso un provvedimento urgente di perquisizione e il sequestro degli account social per verificare meglio la dinamica di quanto successo. La ...

