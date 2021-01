VIDEO Napoli-Spezia 4-2, Gattuso in semifinale di Coppa Italia: Lozano, Politano, Koulibaly ed Elmas, le immagini del match al “Maradona” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli supera agevolmente lo Spezia per 4-2 e si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.Gli azzurri hanno vendicato la sconfitta subita in campionato e ottenuto una fondamentale vittoria che assicura il passaggio alla semifinale del torneo. Nel prossimo turno i partenopei dovranno vedersela contro l'Atalanta, intanto però si godono il ritorno al successo. Gli uomini di Rino Gattuso chiudono già nel primo tempo la pratica spezzina grazie alle reti siglate da Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nel corso della ripresa gli ospiti provano a reagire segnando tra il 70' e il 73' con Gyasi e Acampora, gol che però non hanno evitato l'eliminazione agli uomini di Italiano. Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsupera agevolmente loper 4-2 e si assicura il passaggio ai quarti di finale di.Gli azzurri hanno vendicato la sconfitta subita in campionato e ottenuto una fondamentale vittoria che assicura il passaggio alladel torneo. Nel prossimo turno i partenopei dovranno vedersela contro l'Atalanta, intanto però si godono il ritorno al successo. Gli uomini di Rinochiudono già nel primo tempo la pratica spezzina grazie alle reti siglate daed. Nel corso della ripresa gli ospiti provano a reagire segnando tra il 70' e il 73' con Gyasi e Acampora, gol che però non hanno evitato l'eliminazione agli uomini dino.

