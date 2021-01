VIDEO American Magic, pazzesco splashdown! Spanciata pesante, poi la barca si ferma. Difficoltà prima di Luna Rossa (Di giovedì 28 gennaio 2021) American Magic continua ad avere Difficoltà importanti alla vigilia della semifinale di Prada Cup. Stanotte (dalle ore 03.00 italiane) incomincerà il confronto con Luna Rossa, ma gli statunitensi non si presentano nel miglior modo possibile: dopo la corsa contro al tempo per riparare Patriot (sono serviti dieci giorni) e una quasi scuffiata nell’allenamento di ieri, oggi l’equipaggio a stelle e strisce si è reso protagonista di un altro grosso errore in un test preliminare andato in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Dean Barker e compagni, infatti, sono incappati in un pazzesco splashdown: sostanzialmente una Spanciata pesante, con lo scafo andato a sbattere sull’acqua e poi finito sotto il pelo del mare. Brutta ricaduta sui foil per ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)continua ad avereimportanti alla vigilia della semifinale di Prada Cup. Stanotte (dalle ore 03.00 italiane) incomincerà il confronto con, ma gli statunitensi non si presentano nel miglior modo possibile: dopo la corsa contro al tempo per riparare Patriot (sono serviti dieci giorni) e una quasi scuffiata nell’allenamento di ieri, oggi l’equipaggio a stelle e strisce si è reso protagonista di un altro grosso errore in un test preliminare andato in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Dean Barker e compagni, infatti, sono incappati in unsplashdown: sostanzialmente una, con lo scafo andato a sbattere sull’acqua e poi finito sotto il pelo del mare. Brutta ricaduta sui foil per ...

American Magic continua ad avere difficoltà importanti alla vigilia della semifinale di Prada Cup. Stanotte (dalle ore 03.00 italiane) incomincerà il confronto con Luna Rossa, ma gli statunitensi non ...

