Viadotto A6 crollato, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta: “Venne giù per la pioggia, non ci furono difetti di manutenzione o costruzione” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non ci sono responsabilità per il crollo del Viadotto Madonna del Monte sull’A6 Torino-Savona, venuto giù il 24 novembre del 2019 in seguito a una frana. Il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi e il sostituto Marco Cirigliano hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine contro ignoti per crollo colposo aperta nei giorni successivi al disastro, che solo per un caso fortunato non provocò alcuna vittima. La consulenza tecnica, affidata a un collegio peritale formato da uno strutturista, un geologo e un ingegnere, “non ha riscontrato difetti di manutenzione, costruzione o collocazione dell’opera”, dice al Ilfatto.it il procuratore Pelosi. “I periti hanno concluso che la straordinaria quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti, unita alla particolare morfologia della zona, ha reso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non ci sono responsabilità per il crollo delMadonna del Monte sull’A6 Torino-Savona, venuto giù il 24 novembre del 2019 in seguito a una frana. Il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi e il sostituto Marco Cirigliano hanno chiestodell’indagine contro ignoti per crollo colposo aperta nei giorni successivi al disastro, che solo per un caso fortunato non provocò alcuna vittima. La consulenza tecnica, affidata a un collegio peritale formato da uno strutturista, un geologo e un ingegnere, “non ha riscontratodio collocazione dell’opera”, dice al Ilfatto.it il procuratore Pelosi. “I periti hanno concluso che la straordinaria quantità dicaduta nei giorni precedenti, unita alla particolare morfologia della zona, ha reso ...

