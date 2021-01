Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021)28 GENNAIOORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA A24TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SETTECAMINI IN COMPLANARE DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VI DANTE DA MAIANO DIREZIONE COLLEVERDE PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA ...