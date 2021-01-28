Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 09:45 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Viabilità 28 GENNAIO 2021 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA NOMENTANA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; SI STA IN CODA INVECE PER LAVORI IN CORSO, SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO CON CODE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASSIA PER TRAFFICO SOSTENUTO TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIA ... Leggi su romadailynews
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