Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 08:15 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Viabilità 28 GENNAIO 2021 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; SI STA IN CODA INVECE PER LAVORI IN CORSO, SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO CON CODE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASSIA PER TRAFFICO SOSTENUTO TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, DISAGI SULLA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LABARO E ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Nomentana, tra G.R.A. e SP23a-Poggio Fiorito. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Nomentana, tra G.R.A. e SP23a-Poggio Fiorito. -
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