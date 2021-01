Verso i nuovi colori delle Regioni, ecco i possibili cambiamenti da questa domenica (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati già sono disponibili e, certamente, nessuna regione per la prossima settimana diventerà zona bianca. I requisiti sono chiari: un indice Rt inferiore a 1 e un'incidenza settimanale della malattia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati già sono disponibili e, certamente, nessuna regione per la prossima settimana diventerà zona bianca. I requisiti sono chiari: un indice Rt inferiore a 1 e un'incidenza settimanale della malattia...

c_appendino : Ed eccoli con la livrea giallo-blu, i colori ufficiali della Città di Torino, che vestono già gli oltre 200 nuovi a… - AngelaVillani9 : RT @Occe64: 'Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te' Parole piene d'amore Un verso molto semplice che diventa emozione,poe… - CarmineF1976 : RT @Occe64: 'Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te' Parole piene d'amore Un verso molto semplice che diventa emozione,poe… - mengoniana30 : RT @Occe64: 'Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te' Parole piene d'amore Un verso molto semplice che diventa emozione,poe… - ProiezioniDB : Sarà l’energia termo/idroelettrica a spingere ERG verso nuovi massimi storici? - -