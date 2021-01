Verso Bergamo e Brescia capitali della cultura | dialogo online tra i due vescovi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Saranno monsignor Francesco Beschi e monsignor Pierantonio Tremolada i prossimi ospiti di Towards 2023, il percorso delle Acli dil’evento. Venerdì 29 gennaio alle 18.30 idisaranno insulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle associazioni per un confronto sugli scenari ecclesiali possibili in vista del 2023. Prosegue dunque la prima fase dell’itinerario che, dopo il meeting con i due sindaci, vede al centroscena l’istituzione ecclesiastica. Diverse e scottanti le questioni sul piatto: da un possibile progetto comune in vista del 2023 al patrimonio del cattolicesimo democratico, dal ruolo del laicato ad una ...