Verano Brianza (Monza) – Arrestato 46enne dopo aver picchiato la moglie

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Un uomo di 46 anni è statoperlae minacciato con una pistola i carabinieri giunti in soccorso della donna. Stando a quanto precisano i militari di Seregno, l’uomo alla vista della pattuglia si è chiuso in casa con la famiglia urlando ai carabinieri: “… E adesso andate a prendere

MilanoSpia : Verano Brianza, picchia la moglie davanti ai figli e si barrica in casa sfidando i carabinieri con una pistola… - Notiziedi_it : Verano Brianza, picchia la moglie davanti ai figli e si barrica in casa sfidando i carabinieri con una pistola - zazoomblog : Picchia la moglie e accoglie i carabinieri con la pistola; 46enne arrestato a Verano Brianza - #Picchia #moglie… - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Picchia la moglie e accoglie i carabinieri con la pistola; 46enne arrestato a Verano Brianza - ilNotiziarioInd : Picchia la moglie e accoglie i carabinieri con la pistola; 46enne arrestato a Verano Brianza… -

Ultime Notizie dalla rete : Verano Brianza

Un uomo di 46 anni è stato arrestato per aver picchiato la moglie e minacciato con una pistola i carabinieri giunti in soccorso della donna. Stando a quanto precisano i militari di Seregno, l’uomo all ...Picchia la moglie e all'arrivo dei carabinieri si barrica in casa. L'episodio risale allo scorso 25 gennaio quando, in seguito a una richiesta d'aiuto pervenuta alla centrale operativa, i carabinieri ...