Vanessa Incontrada testimonial "curvy" per Dolce & Gabbana (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vanessa Incontrada è la nuova testimonial "curvy" per Dolce & Gabbana. La sua prima "uscita" ufficiale è una serie di scatti fotografici, rilanciati dall'account Instagram della casa di moda fondata e diretta dai due stilisti siciliani, che la ritraggono mentre posa su atmosfere barocche ispirate al pittore fiammingo Peter Paul Rubens, in quella che è la collezione studiata e rivolta alle taglie fino alla 54, di cui negli anni Incontrada è diventata un'icona. Vanessa Incontrada non è nuova a scatti in cui posa con estrema naturalezza e positività (la cosiddetta "body positivity"), mostrando le proprie curve addolcite dalla gravidanza e non più tornate – per scelta – quelle della modella taglia 38 di inizio ...

