Vanessa Incontrada ' musa' di Dolce&Gabbana nell' omaggio a Rubens - FOTO E

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dolce&Gabbana hanno sceltocomedella loro nuova campagna moda curvy (taglie disponibili fino alla 54) ispirata all arte del pittore fiammingo Pieter Paul, maestro - si ...

MediasetTgcom24 : Vanessa Incontrada nuova musa di Dolce&Gabbana. Per i due stilisti entra nei quadri di Rubens @VaneIncontrada… - redazioneiene : Vanessa Incontrada è la nuova musa di Dolce & Gabbana. Lei aveva posato senza veli per Vanity Fair dopo gli attacch… - unbelrumore : RT @lusurpateur_: Boom: Vanessa Incontrada nuova testimonial di Dolce & Gabbana - sciarsi : RT @latwittipe: Che bella la campagna pubblicitaria della linea curvy di Dolce e Gabbana con protagonista Vanessa Incontrada! ?? https://t.c… - SimonaCroisette : RT @lusurpateur_: Boom: Vanessa Incontrada nuova testimonial di Dolce & Gabbana -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Gazzetta del Sud

Il direttore di Rai Uno rassicura tutti, ma Franceschini lo gela e mette una pietra pesante sopra alla querelle dei figuranti ...in foto: Vanessa Incontrada posa per D&G. La Maison rivoluziona l'offerta di taglie. La moda sta cambiando e anno dopo anno diventa sempre più inclusiva. È proprio dire addio agli stereotipi e a un co ...