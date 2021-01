Valentina Ferragni e l’anello: “Nessuna proposta” ma Luca Vezil ribatte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valentina Ferragni posa insieme ad un anello al dito, la frecciatina a Luca Vezil è stata lanciata e lui ha già voluto rispondere Valentina Ferragni (Instagram)Valentina Ferragni è la terza figlia dei signori Ferragni. La figura della sorella non potè che influenzare la sua crescita sia come persona che a livello lavorativo. Chiara infatti negli anni è riuscita a diventare un’icona del settore della moda, ricevendo da Forbes la carica di “Influencer di moda più importante del mondo”. Non è ancora arrivata a questi livelli la più piccola delle sorelle Ferragni, ma comunque sta lavorando sodo su se stessa per raggiungere gli strabilianti di Chiara. Ad oggi comunque è riuscita in parte ad esaudire questo ... Leggi su kronic (Di giovedì 28 gennaio 2021)posa insieme ad un anello al dito, la frecciatina aè stata lanciata e lui ha già voluto rispondere(Instagram)è la terza figlia dei signori. La figura della sorella non potè che influenzare la sua crescita sia come persona che a livello lavorativo. Chiara infatti negli anni è riuscita a diventare un’icona del settore della moda, ricevendo da Forbes la carica di “Influencer di moda più importante del mondo”. Non è ancora arrivata a questi livelli la più piccola delle sorelle, ma comunque sta lavorando sodo su se stessa per raggiungere gli strabilianti di Chiara. Ad oggi comunque è riuscita in parte ad esaudire questo ...

