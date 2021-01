Vaccino over 80 nel Lazio: come funziona e come prenotare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vaccino agli over 80 nel Lazio, finalmente ci siamo: l‘8 febbraio si parte con le somministrazioni. La campagna vaccinale sarebbe dovuta iniziare una settimana prima, ma tra ritardi di Pfizer e complicanze annesse, la partenza è slittata. Gli over 80 dovranno aspettare ancora qualche giorno, ma le prenotazioni online partiranno il 1°febbraio. “La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Inizialmente si partirà con le dosi disponibili, tenendo conto dei richiami in corso, e saranno successivamente aumentate proporzionalmente alla disponibilità dei vaccini. Qualora si dovesse avere una maggiore disponibilità, ovvero ulteriori tipologie di vaccini approvati da EMA (Agenzia europea per i medicinali), il termine della campagna potrà essere anticipato e coloro che si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021)agli80 nel, finalmente ci siamo: l‘8 febbraio si parte con le somministrazioni. La campagna vaccinale sarebbe dovuta iniziare una settimana prima, ma tra ritardi di Pfizer e complicanze annesse, la partenza è slittata. Gli80 dovranno aspettare ancora qualche giorno, ma le prenotazioni online partiranno il 1°febbraio. “La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Inizialmente si partirà con le dosi disponibili, tenendo conto dei richiami in corso, e saranno successivamente aumentate proporzionalmente alla disponibilità dei vaccini. Qualora si dovesse avere una maggiore disponibilità, ovvero ulteriori tipologie di vaccini approvati da EMA (Agenzia europea per i medicinali), il termine della campagna potrà essere anticipato e coloro che si sono ...

gaiatortora : Dice @piersileri che per gli over 80 il vaccino slitta di 4 settimane. Che non è poco. Pretendo di sapere però perc… - giorgio_gori : ???? #vaccino. Il commissario Arcuri ha comunicato che detenuti e personale delle carceri potranno essere vaccinati s… - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - simonedallora : RT @francesca_bria: Le autorità tedesche bloccano l'uso del vaccino #AstraZeneca per gli over 65: L'agenzia di sanità pubblica dice che non… - PpPagliaro : Quindi noi, paese più anziano del mondo, abbiamo comprato quintalate di un #vaccino, che non serve agli over-65. Un… -