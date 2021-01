Vaccino Covid, ospedale Bambino Gesù: “A 21 giorni da somministrazione il 99% di chi ha ricevuto prima dose ha sviluppato anticorpi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) A 21 giorni dalla somministrazione della prima dose, il 99% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi contro il virus. Sono i dati del primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dall’équipe della Medicina del Lavoro e della struttura complessa di microbiologia, con il supporto dell’Immunologia clinica e il coordinamento della direzione sanitaria. Ad oggi la prima dose di Vaccino è stata somministrata a quasi 3.000 operatori sanitari “negativi” (ovvero mai entrati in contatto con Sars Cov 2), la seconda dose a 1.425 operatori. Il monitoraggio a 21 giorni dalla prima dose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) A 21dalladella, il 99% dei vaccinati hacontro il virus. Sono i dati del primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’pediatricodall’équipe della Medicina del Lavoro e della struttura complessa di microbiologia, con il supporto dell’Immunologia clinica e il coordinamento della direzione sanitaria. Ad oggi ladiè stata somministrata a quasi 3.000 operatori sanitari “negativi” (ovvero mai entrati in contatto con Sars Cov 2), la secondaa 1.425 operatori. Il monitoraggio a 21dalla...

