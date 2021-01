Vaccino Covid, lo studio del “Bambin Gesù”: «Anticorpi al 99% dopo prima dose» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vaccino Covid efficacia – Giovedì 28 gennaio 2021. Sono arrivati i primi dati di monitoraggio dopo l’iniezione delle prime dosi di Vaccino. dopo 21 giorni dalla prima dose di Vaccino anti Covid, il 99% ha sviluppato Anticorpi contro il virus. Ad annunciarlo l’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo aver valutato il primo monitoraggio. Finora esso è stato già somministrato a quasi 3mila operatori sanitari, la seconda dose a 1.425. Il comunicato, tra i tanti, è stato ricondiviso in queste ore dall’Ansa e dall’Agenzia di Stampa Nazionale Dire. leggi anche l’articolo —> Variante Covid brasiliana, professor Rezza: «C’è preoccupazione ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)efficacia – Giovedì 28 gennaio 2021. Sono arrivati i primi dati di monitoraggiol’iniezione delle prime dosi di21 giorni dalladianti, il 99% ha sviluppatocontro il virus. Ad annunciarlo l’ospedaledi Romaaver valutato il primo monitoraggio. Finora esso è stato già somministrato a quasi 3mila operatori sanitari, la secondaa 1.425. Il comunicato, tra i tanti, è stato ricondiviso in queste ore dall’Ansa e dall’Agenzia di Stampa Nazionale Dire. leggi anche l’articolo —> Variantebrasiliana, professor Rezza: «C’è preoccupazione ...

